Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Yenihal Köprülü Kavşağı altında oldu. 07 DDY 97 plakalı otomobil trafikte makas atarak ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak elektrik direklerini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Araç daha sonra karşı yönden gelen 21 TT 316 plakalı hafif ticari taksi ve 04 AE 410 plakalı otomobille çarpıştı.



Kaza sonrası can pazarı

Şiddetli çarpışmanın etkisi ile araçta bulunanlar dışarı fırladı. Elektrik direğinin de devrilmesiyle 41 BS 244 plakalı ticari araç ve 21 BM 742 plakalı otomobil artı olarak da yol hasar gördü. O esnada çevrede bulunanlar korku içinde şahit oldukları bu kazayı ekiplere bildirdi.



2 kişi öldü, 8 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı, daha sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere kurtarılamazken, 8 kişi ise yaralı olarak tedavi altında.



Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.