Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan 5 gündür kayıptı, endişeli ailesi her yerde aradı ama sonuç alamayınca polise başvurdu. Ekipler olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kayıp gencin en son irtibatta oldukları kişilerin de ifadelerine başvuran yetkililer, yaptıkları incelemede Akan'ın son olarak görüldüğü Hekimhan ilçesinde aramaları yoğunlaştırdı.



Ceset su kuyusundan çıktı

Gencin cesedine, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesi içinde yer alan su kuyusunda rastlandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Cinayetten şüphesi!

Cinayet şüphesi ile yola çıkan ekipler olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

