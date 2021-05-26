Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen olayda, hemşire S.N.G, eski erkek arkadaşı A.S.D.(32) ile tartıştı.

2. kattan binanın önündeki park halindeki otomobilin üzerine düşen hemşire S.N.G'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ortopedi servisinde tedavisine devam ediliyor.

İki ameliyat geçiren hemşirenin beli, burnu, sol kolu ve sol bacağında kırık olduğu belirlendi.

Bacağında alçı, burnunda bandaj olan genç hemşirenin tedavisine hastanede bir süre daha devam edileceği aktarıldı.

"AŞAĞI İTTİ, ALLAH'TAN ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Yatağından dahi kalkamayan S.N.G, olay günü bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı A.S.D'nin kendisini zorla evine getirdiğini söyledi.

Evden tartıştıklarını anlatan S.N.G, darp edilerek burnunun kırıldığını söyleyerek, "Acıdan kafamı kaldıramıyordum. Pencereye koşarak komşulardan yardım istedim. Bu sırada arkamdan gelerek 'Bağırma polis gelecek. Ben ne yapacağım' dedi. Ardından aşağı itti. Allah'tan arabasının üzerine düştüm." dedi.

"Betona düşseydim belki de ölmüştüm." diyen hemşire, "Aşağıda acı içerisinde kıvranırken yanıma geldi ve beni tekrar o halimle eve çıkartmaya çalıştı. Beni yaralı halde sürüklemeye çalıştı. Ben de 'Yalvarırım ambulans çağır, gerekirse şikayetçi olmayacağım ' dedim. Bu sırada komşular geldi ve ambulans çağırdı" şeklinde konuştu.

2 AY YÜRÜYEMEYCEK

Yaşadıklarını hala unutamadığını dile getiren hemşire, “Yaklaşık 3 ay önce de beni darp etmişti. Şikayetçi oldum ardından ailesinin ısrarı üzerine şikayetimi geri çekmiştim. O darptan kaşımda iz kaldı. Çalıştığım iş yerini de sürekli arayıp beni taciz ediyordu." ifadelerini kullandı.

Zorunlu olarak ücretsiz izine çıktığını belirten S.N.G, "Tedirginim. Bu olay yüzünden 2 ay ayağımın üzerine basamayacağım. Çok sayıda ameliyat olacağım. Benim hakkımda adli sicil kaydım olduğu yönünde açıklama yapılmış. Öyle bir kayıt yok. Olayın üzerine kapatmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan A.S.D'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.