Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyleyen 23 yaşındaki Aytaç Şimşek, şehrin karmaşasından sıkıldığı için 4 yıl önce sırt çantasıyla yola çıktı.

51 ili otostopla gezen Şimşek, gittiği yerlerde 10 lira karşılığında dert dinleyerek geçimini sağladı.

Dert dinleme seansları ilgiyle karşılanan genç, kendisini derdiyle ağlatabilene de 100 lira vereceğini iddia ediyor.

Otostopla gezdiği iller arasına İzmir'i de alan Aytaç Şimşek, insanların, derdini tanımadığı birine anlatırken kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini ve şu ana kadar bir kişinin kendisini derdiyle ağlatabildiğini söyledi.

Maddi durumundan ötürü paten alamadığını söyleyen genç gezgin, sponsor bulabilir veya bir hayırsever tarafından paten alınabilirse, pateniyle dünyayı gezip, dünyanın derdini dinleyerek bir ilki gerçekleştirmeyi hedeflediğini de aktardı.

YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR

Şehrin karmaşıklığından ve kalabalığından sıkılarak başka kültürler ve yerler tanımak amacıyla yolculuğuna başladığını söyleyen genç gezgin Aytaç Şimşek, yurt dışına da açılmak istediğini söyledi.

Doğma büyüme İstanbullu olduğunu ve İstanbul'un karmaşasından bunalıp sıkıldığını aktaran Şimşek, "Artık ufaktan gezmeye başlamam gerektiğini anladım. Başka yerdeki insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Sonuçta da insanını merak ettim, kültürünü merak ettim. O yüzden bu geziye başlamaya karar verdim ve başladım. Yavaş yavaş da yakın şehirlerden başlayıp, uzaklaşmaya başladım. İstanbul'dan Diyarbakır, Batman, Mardin. O taraflara kadar gittim. Bu sene yurt dışına açılmayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"İNSANLAR TANIMADIĞI BİRİNE DERDİNİ DAHA RAHAT ANLATIYOR"

İnsanların daha önce tanımadığı ve daha sonra da görüşmeyecekleri kişilere içlerini daha rahat döktüklerini ifade eden Aytaç Şimşek, 10 lira karşılığında dert dinlediğini belirtti. Amacının insanların birbirlerine olan güvenini tekrardan tazelemek olduğunu söyleyen Şimşek, "Artık selam vermek bile zor oluyor. Selam veriyorum, selam almıyorlar. Eskiden her şey güzeldi, herkes birbirini tanırdı, sohbet olurdu, muhabbet olurdu. Ama şimdi bakıyorum etrafa, birisine "Pardon bir şey sorabilir miyim?" dediğinde dönüp bakmıyor bile." dedi.

Kimsenin kimseye güveni kalmadığını ve derdini anlatamadığını söyleyen genç, "Ben de yakınlarıma derdimi anlatamıyorum fakat yabancı birisi olsa giderim ona derdimi anlatırım. Çünkü arkadaşım değil, benim derdimle beni sırtımdan vuramaz, bana bir şey yapamaz benim derdimle. Yarın öbür gün onunla karşılaşır mısın, zor bir ihtimal karşılaşmazsın da. O yüzden yabancı kişiler çok geliyor. Yabancı derken, beni tanımayan kişiler çok geliyor." diye konuştu.

SADECE BİR KİŞİ AĞLATABİLMİŞ

10 liraya dert dinleyen ve kendisini ağlatabilene 100 lira veren Şimşek, şu ana kadar sadece bir kişinin ağlatabildiğini söyledi.

Genç gezgin, "Ailevi sıkıntıları olan birisi vardı. Çocuklarının birisi engelli, eşi ve çocuğuyla sıkıntılar yaşıyordu. O sırada ben o kadar çok etkilendim ki, 'Böyle bir şey olamaz' dedim. O kadar etkilendim ki, gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

HEDEFİ PATENLE DÜNYA TURU

Daha önce kimsenin yapmadığını yaparak patenle dünyayı dolaşmak ve tüm dünya insanlarının dertlerini dinlemeyi hedeflediğini söyleyen Aytaç Şimşek, paten alacak parası olmadığı için bir sponsor arayışı veya kendisine paten hediye edecek hayırsever vatandaş aradığını da dile getirdi. Şimşek, "Bundan sonraki amacım, patenimle dünya turu yapmak istiyorum. Otostop değil de, çantam sırtımda, patenim ayağımda dünya turu yapmak istiyorum. Patenim yok maalesef, sponsor arıyorum ya da yardımcı olacak birilerini arıyorum. Dert dinlemekten çok kazanamıyorum zaten. Sadece beni doyuruyor, bir de eksik malzemem varsa onları alıyorum. Patenle dünya turunu geçtim, şehirden şehre bile gezen yok. Bir şeyin ilkini yapmayı seviyorum açıkçası. Patenimle dünyayı dolaşıp, şehir şehir herkesin derdini dinlemek istiyorum" sözlerine yer verdi.

GÜLDÜRENE 100 LİRA

Kendisini güldürmeye çalışanlardan 10 lira isteyen, güldürebilmeyi başarana ise 100 lira vereceğini kartona yazan Aytaç Şimşek, aynı yazının altına da 'Ne olur güldürmeyin, param yok' diyerek de esprili bir dille atıfta bulundu. Şimşek, "Bundaki sebep de şu aslında, insanların yüzünde bir tebessüm koymak. Gelen geçen o şeyi gördüğünde, güldürmeye çalışmak on lira, güldürebilene yüz lira. Otomatikman güler, ilk defa böyle bir şey görüyorlar çünkü. Bunu da ilk çıkaran benim. Amacım şu: İnsanların yüzünde tebessüm görebilmek. Mesela karşımızda birisi ağlıyor. Bunu gördü tebessüm etti, bir anlık derdini unuttu. İnsanlar ne kadar çok gülerse dertlerini o kadar hafifler. Bu yüzden böyle bir şey geldi aklıma. Karşılayabildiğim kadarını karşılarım. Param mı kalmadı, o zaman kartonları kapatırım, dertten devam ederim" açıklamasında bulundu.

TABELAYI GÖRÜP DERDİNİ ANLATTI

Aytaç Şimşek'in dert dinlenir tabelasını görerek yanına yaklaşan müzisyen Cem Ege ise meslek olarak yaşadığı sıkıntıyı kendisiyle paylaşmak için yanına oturduğunu söyledi. Ege, "Türkiye'de müzisyenlerin, özellikle sokak müzisyenlerinin ve sanatın değer görmemesi nedeniyle dertliyim. Ben geçenlerde bir albüm çıkardım, yayınladık ama neredeyse hiç dinleyen olmadı ve reklam vermeye kalktığımda da internetten fahiş fiyatlar istiyorlar. Müzisyenlerin derdi bitmiyor gerçekten. Ben de gördüm buradaki tabelaları dedim, derdimi anlatayım. Kendisinin hikayesini de dinlemek isterim açıkçası" diye konuştu.