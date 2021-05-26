Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçak yollardan Türkiye’ye geldi, şiddetten kaçan eşini öldürdü. Sanık Muhammedullah Raihan savunmasında, “Kızdım ve namusumsun dedim. Maktule bana ‘burası Afganistan değil, namusun ve şerefin gitti ise bana ne’ dedi’’ diye konuştu.

ÜLKESİNDEN KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Afganistan uyruklu Elham Atıfı (27), üniversitede tanışarak dini nikahıyla evlendiği ve iki yıl evli kaldığı Muhammedullah Raihan’dan can güvenliğinin korunması için Afganistan Devleti’nden koruma talebinde bulundu.

KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Atıfı, Raihan ile aralarındaki anlaşmazlığın sona ermemesi nedeniyle 2017 yılında Türkiye’ye geldi. Raihan ise dini nikahlı eşinin Türkiye’ye gelmesinin ardından 2018 yılının ilk günlerinde Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye giriş yapmasının ardından İstanbul’a gelerek Atıfı’ya ulaşan Raihan, barışma teklifinde bulundu.

EŞİNİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ, VAN'A KAÇTI

İstanbul’da buluşan çift Sultangazi’de bir eve gitti. Konuştukları esnada tartışmanın başlamasının ardından Raihan, evde bulunan demirle Elham Atıfı’nın kafasına vurdu. Atıfı’nın bağırmaya başlamasının sonrasında elektrik kablosunu boynuna dolayarak Atıfı’yı boğdu. Raihan, olayın ardından otobüs ile Van’a gitti. Kolluk ekiplerince Van’da yakalanan sanık Raihan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

'SEN BENİM NAMUSUMSUN DİYEREK' ÖLDÜRMÜŞ

Hakim karşısına çıkan sanık kendini namus üzerinden savundu. Burada bir erkek arkadaşının olduğunu söyleyen sanık. "sen benim namusumsun" dedim. Bana "burası Afganistan değil, namusun gitti ise bana ne" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.