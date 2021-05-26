Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs kadar tehlikeli olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları da görülmeye başlandı.

Özellikle Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde görülen kene vakalarında son 1 ayda artış gözlendiği öğrenildi.

Kene vakaların her yaz mevsiminde sık rastlandığı Bingöl’de, bu sene 9 vakanın görüldüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu da, bu duruma karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

BAHAR VE YAZ AYLARINDA DİKKAT

İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün ilk defa 2002 yılında tespit edilidğini belirterek, “Yıllar içinde özellikle 2012-2013 yılları arasında Türkiye genelinde yıllık 1300 vaka görülürken Sağlık Bakanlığı’mızın insanları bilgilendirme çalışmaları, farkındalık oluşturması ve diğer bakanlıklarla yürütülen çalışmalarla bu vaka sayısı geçen yıllarda 300’lere kadar düşmüştü. İnsanların her yıl bahar ve yaz aylarında, sonbahar aylarında bu hastalığa dikkat etmesi gerekmektedir” dedi.

Özellikle Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde bu hastalığın görüldüğünü anımsatan Gündoğdu, vatandaşların bu aylarda dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Gündoğdu, "Bunu yaparken ne yapmak gerekiyor, tabi özellikle kırsal kesimlerde kenenin bulaşabileceği alanlarda, bağ bahçe işleriyle uğraşanlar, hayvancılık yapanlar ve piknik alanlarında özellikle kene bulaş oranlarının yüksek olduğu, bunun için özellikle bu alanlarda kapalı giysilerin giyilmeye çalışılması, yine açık renkteki giysilerin tercih edilmesi uygundur. Bu şekilde keneyi daha rahat görmede kolaylık sağlanır. Bunun dışında bu alanlara gittikten sonra eve geldiğimizde kendimizi ve çocuklarımızı kontrol edip, kenenin vücuda yapışıp yapışmadığı kontrol edilmelidir” diye konuştu.

SON 6 YILDA 69 VAKA

Son 6 yılda Bingöl’de 69 vakanın görüldüğü ve bunlardan 3’ünün ölümle sonuçlandığını aktaran Gündoğdu, “İlimizde de baktığımız zaman son 6 yılda 69 vaka görüldü ve maalesef bu vakalardan dolayı 3 vatandaşımızı kaybettik. En son geçen hafta maalesef bu hastalıktan dolayı bir vatandaşımızı kaybettik. Yani risk her zaman devam etmektedir. Son iki yıldır pandemi ile uğraşırken özellikle bu hastalığın göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ve bu mevsimlerde kırsal alanlara gittiğimiz zaman tedbirli olmamız şart” şeklinde konuştu.

Kenenin fark edilmesi durumunda en kısa sürede vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, “Eğer kene vücuda yapışmamışsa kendimiz çıplak elle dokunmamak şartıyla keneyi uzaklaştırmamız gerekiyor. Eğer kene vücuda yapışmış ise ve biz keneyi sıkmadan uzaklaştıramıyorsak en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.