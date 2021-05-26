Olay 14.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Samandıra mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi.
Sezer Şimşek kontrolündeki tır, seyir halindeyken yan yatarak TEM Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.
Geçişler kontrollü bir şekilde emniyet şeridinden gerçekleştiriliyor.
ŞOFÖR HAKİMİYETİ KAYBETTİ
Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan tır, TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI
Tır'ın devrilmesi sonucu otoyolun Ankara İstikameti trafiğe kapandı.
Tır kazası havadan görüntülenirken ekiplerin tırı TEM'den kaldırma çalışmaları sürüyor.