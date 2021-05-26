Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Malatya Caddesi, Hazardağlı Kavşağı'nda İ.A. idaresindeki otomobil ile S.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçların içinde bulunananlar aşağı inip tartışmaya başladı. Her iki tarafta birbirini suçladı. Bu tartışma gittikçe hararetlendi. Ardından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu sırada bir kişi, aracın ön tamponundan kopan parçayı eline alarak önüne gelene vurdu. Dakikalarca süren kavga, olay yerine polislerin gelmesiyle son buldu. Polis tarafları ayırırken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.