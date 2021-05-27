İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 16 metruk binaya eş zamanlı baskın düzenledi. 100 polisin katıldığı baskında metruk binalarda uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirilirken, 11 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde suç unsuruna rastlanmazken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar daha sonra evlerine gönderildi.
100 polisle eş zamanlı operasyon
27.05.2021 - 00:20 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 100 polisin katılımı ile metruk binalara yönelik denetimlerde 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan toplam 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.
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791252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791252.aspx
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