Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyeye tarafından yapılan memnuniyet anketi Bilecik halkının yüzde 83,1’lik kısmının belediyenin hizmetlerinden tamamen memnun olduğunu ortaya koydu.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında da en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Bilecik Belediyesi bu zorlu işin altından başarıyla kalktı. Anket sonuçları Bileciklilerin yüzde 83,1’inin belediyenin çalışmalarından tamamen memnun olduğunu gösterdi. Memnuniyet anketine toplam 11 bin 571 kişi katıldı.

’Bilecik’e Baharı Getireceğiz’

Katılımcıların 9 bin 569'u belediyenin hizmetlerinden ‘tamamen memnun’ olduklarını belirtirken, ankete katılan bin 255 kişi ise hizmetlerden ‘kısmen memnun’ olduğunu söyledi. Anket sonuçları bizim için oldukça sevindirici. ’Bilecik’e Baharı Getireceğiz’ mottosuyla çıktığımız bu yolda halkımızın yüzünü güldürdüğümüzü ve onları memnun edebildiğimizi görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Amacımız bu memnuniyeti şehrin tamamına yaymak için hizmetlerimize son hızla devam etmek” dedi.

"Türkiye’de her eve tek tek ulaşıp maske dağıtımı gerçekleştiren tek belediye olduk"



"Şehre uzun yıllardır gelmeyen hizmeti geldiğini, halkın sorunlarını çözmek için pek çok proje geliştirdiklerini anlatarak, "Bunlardan belki de en önemlisi belediyenin pandemi döneminde şehirdeki her eve tek tek ulaşıp maske dağıtması ve halkın sağlığıyla yakından ilgilenmesiydi. Bilecik Belediyesi Türkiye’de her eve tek tek ulaşıp maske dağıtımı gerçekleştiren tek belediye oldu."