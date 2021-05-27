Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Adalar Belediyesinin “2020 Yılı Mali Hesabı” bir hafta arayla iki defa üst üste reddedildi. Belediye Başkanı Erdem Gül’e, 3 CHP’li Meclis üyesi yine destek vermedi. Adalar Belediyesinde 21 Mayıs’ta yapılan oturumda reddedilen söz konusu hesaba ilişkin teklif dünkü olağanüstü toplantıda yeniden gündeme geldi. Oylamada Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte beş CHP’li üye kabul yönünde oy kullanırken üç CHP’li, üç AK Partili ve bir DSP’li Meclis üyesi ret oyu verdi. Böylece, Adalar Belediyesinin hesabı yine kabul görmedi. Karara karşı Erdem Gül’ün hukuki yollara başvuracağı öğrenildi. Gül’ün ‘hesap’ına onay vermeyen CHP’li üyeler hakkında parti içinde disiplin sürecinin başlatılacağı iddia edildi.

Geçen hafta oylanan ve reddedilen ‘Kesin Hesap’ın ardından Adalar’da birtakım usülsüzlükler yaşandığı ortaya çıktı. Belediye’ye ait bazı araçların kaybolduğu, 11 milyon liranın buharlaştığı iddia edildi. Fatura, Fen İşleri Müdiresi’ne kesildi. Müdire Sevgi Ünsal istifa etti. Ardından Belediye’den açıklama geldi. Açıklamada Belediye’nin geçmiş döneme ait borçlarının bulunduğu belirtildi ve “2020 yılı itibarıyla Belediye’miz taşınır kayıtlarında deniz taşıtları dâhil toplam 58 adet araç bulunmaktadır. Belediye araçları kayıp iddiasında hangi araçlardan, hangi gerekçeyle ve hangi bilgiler doğrultusunda bahsedildiği anlaşıldığında kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verme imkânı doğacaktır” denildi. Bir buçuk yıldır Encümen kararını yayınlamayan Erdem Gül “Hesap vermeye hazırız. Alnımız ak” diye açıklama yaptı.