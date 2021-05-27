Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde dün elim bir olay yaşandı. Köyde ikamet eden 73 yaşındaki Nusret Özer ile oğulları Metin (43) ve Emre Özer (20), temizlemek için evlerinin önünde bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra baba ve oğulları fenalaştı. Diğer aile bireylerinin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şahısları kurtarmak için kuyuya inen itfaiye eri Mehmet Yetkin Tuluk da baygınlık geçirdi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, gaz kontrolü yapıp şahısları tek tek kuyudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan baba ve iki oğlu doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuluk’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.