Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde dün elim bir olay yaşandı. Köyde ikamet eden 73 yaşındaki Nusret Özer ile oğulları Metin (43) ve Emre Özer (20), temizlemek için evlerinin önünde bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra baba ve oğulları fenalaştı. Diğer aile bireylerinin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şahısları kurtarmak için kuyuya inen itfaiye eri Mehmet Yetkin Tuluk da baygınlık geçirdi. Bunun üzerine AFAD ekipleri, gaz kontrolü yapıp şahısları tek tek kuyudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan baba ve iki oğlu doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuluk’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Feci olay! Baba ve oğulları kuyuda can verdi
27.05.2021 - 04:04 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temizlemek için 10 metre derinliğindeki su kuyusuna inen baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,su kuyusu,
791278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/791278.aspx
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