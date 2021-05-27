Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda üç birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük kazandı. Pandemi sürecinde de idmanlarını aksatmayan Güneş’e, bir süre önce Covid-19 bulaştı. Genç sporcu, ringlerde olduğu gibi virüsü nakavt etmeyi başardı. Evde geçirdiği 15 günlük zorlu tedavi sürecini anlatan Güneş, şunları dedi: Bazı günler ağrılardan uyuyamıyordum. Nefes darlığı yaşadığım zamanlar oldu. Ben ringde çok büyük, çok ağır darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı. Çok şükür atlattım ve tekrar çalışmaya başladım. Son maçıma da çıkıp üçüncü oldum. İnşallah temmuzdaki maçta şampiyon olmayı hedefliyorum.