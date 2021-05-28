Eskişehir kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerinde şiddetli yağışlar meydana geldi.
Mihaliççık'da yağmur duası yapıldı
Mihaliççıklı vatandaşlar bugün Cuma namazı sonrasında yağmur duası yaptı. İlçenin Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre Türbe içerisindeki camide yağan yağmur duasına onlarca erkeklerin yanı sıra kadınlar da katıldı.
İlçe Müftüsü Mustafa Ekin’in katıldığı yağmur duasından vatandaşlar avuçlarını açarak yağmur için dua ettiler.
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı 28 Mayıs 2021 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre; Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde havanın açık olması bekleniyor.
Yağmur aniden bastırdı, vatandaş kaçacak yer aradı Kocaeli'de aniden bastıran ve 15 dakika süren yağmura vatandaş hazırlıksız yakalandı