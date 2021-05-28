Kaza akşam saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. Yoğun trafik nedeniyle tır sürücüsü, ve iki otomobil birbirine girdi.
Yaralanan olmadı
Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Sürücüler kaza yerinden ayrıldı
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüler kendi imkanlarıyla kaza yerinden ayrıldı.
Ticari araç yan devrildi Uşak'ta kontrolü kaybolan hafif ticari araç yan devrildi. Araç içerisindeki biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Otomobil uçurumdan aşağı yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı devrildi.