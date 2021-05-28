Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bir evin daha ocağına ateş düşürdü. Uşak'ın Bağnaz ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Bekir Göktaş yönetimindeki araç seyir halindeyken kontrolden çıkması üzerine sulama kanalına uçtu. O esnada şoför Bekir Göktaş ve araçta bulunan kardeşi Rümeysa Göktaş hayatını kaybetti.

RÜMEYSA DAHA 18 YAŞINDAYDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Şahıslara müdahale eden sağlık görevlileri, otomobilin sürücüsü Bekir Göktaş ile otomobildeki kardeşi Rümeysa Göktaş'ın hayatını olay esnasında kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada ağabeyi ile birlikte hayatını kaybeden Rümeysa'nın henüz 18 yaşında olduğu öğrenildi.

GEÇEN AY 26.203 KAZA MEYDANA GELDİ

Trafik kazaları can yakmaya devam ediyor.Trafik Başkanlığı, aylık trafik istatistikleri bülteninden alınan bilgiye göre; geçen ay toplamda 26.203 kaza meydana geldi. Bu kazaların, 126'sının ölümle, 11.070'inin ise yaralanmalarla sonuçlandığı öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda tır kazası! Yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2021'nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası gerçekleşti 2021 yılının ilk 4 aylık diliminde, 108 bin 171 trafik kazası meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 538 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 59 bin 942 kişi ise yaralandı.