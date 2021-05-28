Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, artan şikayetler üzerine, trafiğin yavaşladığı kavşaklar ile yaya trafiğinin yoğun olduğu tarihi mekanlarda dilencilik yapanlara karşı denetim yaptı.

20 personel katıldı

Zabıta amiri yönetimindeki 4'ü motorlu olmak üzere 20 zabıta personelden oluşan "Dilencilik Denetim Ekibi" yaptığı denetimde, biri çocuk 6 dilenciyi yakaladı.

Üzerlerinden 6 bin 690 lira çıktı

Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin üstünden toplam 6 bin 690 lira çıktı.

Dilencilere idari para cezası uygulandı, çocukla ilgili ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirim yapıldı.