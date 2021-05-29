Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de 2018 yılının haziran ayında dijital yerli para 'Turcoin'i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu şikâyet üzerine gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 tutuklu 37 sanığa 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Kaya ve Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Bilirkişi raporunun doğru ancak yetersiz olduğunu ifade eden sanık Kaya, yargılandığı davada 3 yılda 60 milyon dolar değerinde üretim yapabileceklerini söyleyerek mağdur olduklarını dile getirdi. Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık Satıroğlu ve Kaya’nın tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı ertelendi.