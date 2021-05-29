Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika hava durumu haberi... 29 Mayıs 2021 hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Son günlerde etkili olan sıcak havalar bu hafta yerini sağanağa bırakıyor.

SICAKLIKLAR İÇ VE KUZEY KESİMLERDE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine neden olacak yağışlı hava dalgasının önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT! MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Amasya, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Tokat için sarı kodlu uyarı verildi.

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen sarı uyarıda şu ifadeler kullanıldı: Bugün (29.05.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Bir ilçede şiddetli yağmur yağarken, diğerinde yağmur duası edildi Eskişehir'in bazı illerinde cuma namazında yağmur duası edildi. Bir diğer ilinde ise şiddetli sağanak meydana geldi.