Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Antalya'da 1715 rakımlı Geyiksivrisi Dağı’na tırmanan ve 26 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia’dan dün akşam saatlerinde acı haber geldi. 1 Mayıs'ta dağ tırmanışı için Antalya'ya gelen ve 2 Mayıs Pazar günü dağa tırmandıktan sonra annesine "Zirvedeyim" mesajı atan dağcı, adeta sırra kadem basmıştı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü alınan kadını arama kurtarma çalışmalarına 23 gün boyunca devam edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

42 yaşındaki Ukraynalı dağcının cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşıldı. Saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı tarafından bölgede yapılan aramalar sonucu alanda hareketsiz bir insan görüntüsü alındı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cansız beden, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile saat 17.00 sıralarında bölgeden alındı. Yapılan ilk kontrolde cansız bedenin Yana Kryvosheia'ya ait olduğu tespit edildi.

Kadın dağcının, Konyaaltı ilçesi sınırları içindeki Geyikbayırı Mahallesinde çıktığı 1725 metre rakımlı Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesine yakın noktada yaklaşık 20 gün önce düşüp öldüğü ve cansız bedende çürümeler başladığı belirlendi.

TEŞHİSİ KARDEŞİ YAPTI

Bugün sabah saatlerinde cansız bedenin teşhisi için Yana’nın kardeşi Slava Kryvosheia Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte içeriye giren Ukraynalı kardeş ile avukatı cenazeyi teşhis etti.

Üzerinden pasaportu, kişisel eşyaları ve dağcılık malzemeleri çıktığı öğrenilen Yana Kryvosheia’nın cenazesinin ilerleyen günlerde memleketi Ukrayna’ya götürüleceği öğrenildi.

Son mesajı 'Zirvedeyim anne' oldu! 20 gündür kayıp Dağ tırmanışı için Antalya'ya gelen Ukraynalı turist Yana Kryvosheıa’dan 20 gündür haber alınamıyor. 42 yaşındaki Ukraynalı turist, annesine 'zirvedeyim' mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Kayıp turisti bulma çalışmaları sürüyor.

Kayıp Fatma Öz'ün cesedi bulundu 40 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Öz'ün cesedi, erkek arkadaşının cinayet itirafı ile Sivas'ın Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu.