Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu E.Ö'yü (28) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.İ. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Kümbet Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta evden ayrılan E.Ö'nün eve dönmemesi üzerine annesi H.T. polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün cesedi, 27 Mayıs'ta Bademkaya köyü yakınındaki mezarlıkta gömülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili E.Ö'nün arkadaşları B.A, K.İ. ve İ.P. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ifadelerinde K.İ'nin, E.Ö'yü taşla darbederek öldürdüğünü ve Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüklerini itiraf etmişlerdi.

İlker Aksum kaza yaptı, aracı hurdaya döndü Ünlü oyuncu İlker Aksum, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan araç adeta hurdaya dönerken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatma Öz cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı 40 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Öz'ün cesedi, erkek arkadaşının cinayet itirafı ile Sivas'ın Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu. Soğukkanlılıkla cinayeti anlatan Bahri Maraşlı cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia etti.