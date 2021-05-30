Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlar ve çocuklar bulantı, kusma, ishal, ateş gibi şikayetlerle hastanelere akın etti.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen vatandaşların ardından, başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyunun incelenmesi için durum İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. İçme sularından numune alan ekipler örnekleri test için laboratuvara götürdü.

İÇME SUYUNA LAĞAM SUYU KARIŞMI

Bir hasta yakını ise doktorun kendilerine şebeke suyuna lağam suyu karıştığından şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı hazır sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, “Çocuğu mide bulantısından dolayı getirdik. Doktorlar içerde içme suyuna lağam suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikayetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Serum bağladılar bekliyoruz. Çocuk müşahade dolu. Hepsinde serum bağlı hepsi de bu şikayetten dolayı gelmiş. Acildeki doktor söyledi bize böyle bir salgın varmış. Su temizlenmiş ama hala devam ediyormuş, siz tedbir amaçlı hazır su için dedi” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI ŞİKAYETLE GELİYOR”

Çocuğu rahatsızlanan Murat Yağcı ise ”Çocuğumu ishal şikayetle getirdik. Her hangi bir şey de vermedik. Sabah 10-11 civarı başladı. Farklı bir şey yemedi sadece mama veriyoruz. İSKİ suyu çeşme suyu kullanıyoruz. Bize sudan dolayı zehirlenmeyle ilgili bilgi gelmedi. Şimdi bakıyorum bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor. Biz de ondan şüpheleniyoruz.” dedi.

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