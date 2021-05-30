Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Samsun'un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi. Dehşet olayda, Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında çıkan tartışma sonucu Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı.
KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ
Sokaktaki sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kamile Y. hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eşini dambılla öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Pendik’te 25 yıllık karısını uyuduğu sırada kafasına dambılla vurarak öldüren Erol Yenisu hakkında “kendini savunamayacak durumda bulunan eşini tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin cinayeti planladığı anlatılırken, maktulenin olaydan 1 ay önce kocası hakkında koruma kararı aldırdığı belirtildi.
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