Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı.

Bu mesajın ardından Ukraynalı dağcıdan bir daha haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 12 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütüldü.

16 gün süren arama çalışmaları sonucunda Yana Kryvosheia'nın cansız bedeni, 28 Mayıs günü Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile bulundu.

CENAZESİ YARIN ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Yana Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi.

Kryvosheia'nın cenazesinin yarın ülkesine gönderileceği belirtildi.

ZİRVEDEKİ FOTOĞRAFINI ATAMAMIŞ

Zirveye çıktığı ilk gün annesine mesaj atan Yana Kryvosheia'nın bir de öz çekim yaptığı ve bu fotoğrafı annesine atmaya fırsatının olmadığı öğrenildi.

Kryvosheia'nın, zirveyi fotoğrafladığı ve elinde elma ile öz çekim yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Kayıp Ukraynalı dağcının cansız bedeni bulundu Antalya'da 26 gündür kendisinden haber alınamayan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cansız bedeni dün öğlen saatlerinde bulundu. Kadın dağcının zirveye yakın noktada sarp kayalıklardan düşerek yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.