Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti.

Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı daha sonra da ticari taksi sürücüsü ile konuşmaya başladığı görülüyor.

4 EL ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el ateş etti.

Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü, şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı.

Şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaşırken, taksi sürücüsü ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"POLİSİ ARA"

Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşın, “polisi ara, polisi ara” demesi görüntülerde duyuldu.

Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kadınla tartıştı, taksiciye kurşun yağdırdı