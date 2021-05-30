Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'da meydana gelen olayda, bir süredir pandemi dolayısıyla kapalı kalan tarihi Lel Hamamını işleten 2 çocuk babası Ömer Sazak (35), normalleşme öncesi temizlik yapmak üzere gittiği hamamda hayatını kaybetti.

GÖBEK TAŞININ YANINDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Mansurdede Mahallesi 86. Sokak’ta bulunan Tarihi Lel Hamamında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ömer Sazak, işletmeciliğini yaptığı hahama temizlik yapmaya geldi. Sazak, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan hamamı yakarak temizlik yapmaya başladı. Hamamda bulunan arkadaşı E.T., Sazak’ı bir süre sonra göbek taşının yanında kıpırdamadan yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sazak’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis hamamda güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak gelen Sazak’ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ömer Sazak’ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sazak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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