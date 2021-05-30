Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekerek ilçesi Çeltek köyüne piknik yapmaya giden Salih Layık ve Abdullah Çetinkaya , piknik sonrası kayalıklarda gezintiye çıktı.

Dengesini kaybedip düştü

Abdullah Çetinkaya, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Kırık ve kafa travması var

Salih Layık’ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetinkaya’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çetinkaya’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve kafa travması olduğu belirlendi.

Sokağa çıkma yasağına uymadılar

Sokağa çıkma yasağına uymayan Çetinkaya ve Layık’a jandarma tarafından idari işlem yapıldığı da öğrenildi.

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