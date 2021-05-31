Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, edinilen bilgiye göre hava almak için 22 Mayıs tarihinde evinden dışarıya çıktı. O tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından kayıp ihaberinda bulunuldu. AFAD, jandarma ekipleri ve belde halkının yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip Ali'yi bulmak için harekete geçti. Ali Ermutlu’nun bulunabilmesi için aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli Sürme isimli iz takip köpeği de getirilmişti.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Belde civarında bulunan dağlık alanlarda ve dere yataklarında aranan Ali Ermutlu’ya bir türlü ulaşılamamıştı. Dokuz gün boyunca her yerde aranan Ermutlu, beldenin yaklaşık 9 kilometre ilerisindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından ağaca asılı olarak ölü bulundu. Ali Ermutlu’nun cansız bedenini bir ağaçta asılı halde gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ali Ermutlu’nun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dicle Nehri sonu oldu Diyarbakır Dicle Nehri'ne serinlemek üzere giren genç akıntıya takılarak kaybolmasının ardından çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

Tarihi hamam işletmecisi, hamamda ölü bulundu Tarihi Lel Hamamını işleten şahıs, normalleşme öncesi temizlik yapmaya gittiği hamamda arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

28 yaşındaki gencin acı sonu: Kendini kalbinden vurdu 28 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir neden yüzünden evinde tabancayla kendini kalbinden vurarark intihar etti.