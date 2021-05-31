Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Emine Ö. (25), yemek yapmak için tavuk aldı. Kayınpederi Mustafa Ö. (58) tavuğun akşam kebap yapılmasını istedi.

Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kayınpeder elindeki sopayla gelininin kafasına vurdu. Gelin de kayınpederini vücudunun iki yerinden bıçakladı.

Olayda her iki kişi yaralanırken, akrabaları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen iki ambulansla Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesine, gelini ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

Emine Ö. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emine Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken aile gelinden şikayetçi olmadı.

Kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş’i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakim karşısına çıktı. Sanık Buket Güneş, “Bıçağı rastgele savurdum, pişmanım” derken, müşteki Nihat Güneş, “2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum” dedi.

Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden gelin, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü.