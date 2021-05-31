Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevki'indeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki vaşak fotokapanla görüntülendi Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı arazide fotokapan ile görüntülendi.

Arazide bulduğu fotokapanı evine götürünce mahkemelik oldu Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.