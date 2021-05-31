Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar ve işletmeler saat 15.00’te yapılacak olan kabine toplantısına ilişkin sonuçları heyecanla bekliyor. Gündem maddesi 'normalleşme' olan toplantıda kafe ve restoranların açılması, düğünlere belirli kurallar içerisinde izin verilmesi, haftasonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, açık havada maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin konular değerlendirilecek.

'KAPANMA SAATİ İLERİ ALINABİLİR'

Toplantı öncesinde Reuters’a açıklamalarda bulunan üst düzey bir yetkili özellikle yeme-içme işletmeleri için saatlerin esnetilmesi konusuna vurgu yaparken, artan aşı oranları ile beraber açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğine de dikkat çekti..

İsmini açıklamayan yetkili, “Toplantının gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restaurantların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000’den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor” dedi.

'CUMARTESİ İÇİN KISITLAMA KALDIRILABİLİR'

Yetkili, haftasonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günlerinin devam edebileceğini vurguladı. “Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak” diyen aynı yetkili, “Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali de var” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

Gözler kabine toplantısına çevrildi: Gündem 'normalleşme' 17 Mayıs sonrası kademeli normalleşmede iki hafta geride kalırken yeni dönem için alınacak kararlar merakla bekleniyor. Bugün Beştepe'de koronavirüs gündemi ile toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceğini konuşacak.

Salgında yaz planı Uygulanan tedbirler olumlu sonuç verdi. Vakalar şimdilik kontrol edilebilir seviyede. Bu kapsamda, kafe ve restoranların açılması, açık hava düğünlerine izin verilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları da hafifletilecek. Hafta sonu yasakları ya tamamen kaldırılacak ya da tek güne düşürülecek. Ayrıca her hafta 5 milyon vatandaşa Covid-19 aşısı yapılacak.