Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender, yaşadığı travma sebebiyle mesleği bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi.

Bel bölgesinden ve sağ elinden bıçakla yaralanan İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine saldıran hastasını, ayağının üzerinden araç geçtiği için geçen yıl aralıkta tedavi altına aldıklarını söyledi.

AYAKLARI KESİLEBİLİRDİ

İskender, hastasının yarasının ciddiyeti sebebiyle ayağının kesilme durumu olduğunu ama aylar süren tedavi sayesinde parmakları kesilerek ayağının kurtarıldığını belirtti.

Hastasının hastanede tedavi görürken bazı psikolojik sıkıntılar yaşadığını anlatan İskender, bu süreçte hastayla özveriyle ilgilendiklerini dile getirdi.

İskender, saldırıyı gerçekleştiren hastayla en çok ilgilenen doktorun kendisi olduğunu, böyle bir saldırıyı hiç beklemediğini belirterek, "Olay günü hasta kimseyi dinlemediği için benim ilgilenmem icap etti. Bundan önceki 3 veya 4 takibinde doktor arkadaşlarımızla ve güvenlikle kavga çıkarmış, taşkınlık yapmış. O yüzden ben 'hastayı çağırın, beni dinler, ben ikna ederim, bir sıkıntısı varsa dinlerim' dedim." ifadelerini kullandı.

Hastanın tedavi sonrasında bazı şikayetlerden yakındığını, kendisinin de bunların zamanla geçeceğini anlatmaya çalıştığını dile getiren İskender, daha sonra poliklinik kapısından çıkmak üzereyken hastanın kendisine saldırdığını anlattı.

"MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

İskender, bir doktorun yetişmesinin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu ifade ederek, birçok zorluk yaşandığını söyledi.

"Bütün bunlara rağmen hiç beklemediğimiz ve ekstra ilgi gösterdiğimiz bir hastadan böyle bir şey gelince ciddi anlamda insan mesleğinden soğuyor." diyerek sitem eden doktor, "Mesleği bırakmayı çok ciddi anlamda düşünüyorum şu an çünkü hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Kafam karışık bu aralar, çok da ani bir karar vermek istemiyorum ama ciddi düşüncelerim var bırakmakla ilgili." şeklinde konuştu.

"EN AZ 3 AY REHABİLİTASYON"

Sağ elindeki hasar nedeniyle ameliyat yapamama durumu olduğunu kaydeden İskender, "Hasar, sağ elimde yani aktif kullandığım, ameliyatta kullandığım elimin yüzük ve orta parmağında. Özellikle orta parmağımda fonksiyonel, hareketle ilgili bir kayıp yaşanabilir. Durumumu takip eden plastik cerrahlar şu an olumlu bakıyor. Durum ne zaman belli olur, net bir süre söylemiyorlar ama rehabilitasyon minimum 3 ay sürer diyorlar. Ondan sonra cerrahiye devam edip edemeyeceğim belli olacak." dedi.

"SALDIRININ CİDDİ PSİKOLOJİK BOYUTU VAR"

İskender, bel bölgesindeki yaralanmanın da ciddi olduğunu söyleyerek, "Beni asıl endişelendiren durum, bel bölgesindeki atar damardan sızan kanama." dedi.

"Bıçak omurgadan çıkan kökün bir santim uzağındaymış." diyerek durumun ciddiyetinden bahseden asistan doktor, "Eğer ki oraya isabet etseydi, şu an tedavisi olmayacak hasarla karşı karşıya kalırdım, sağ tarafım felç olurdu. O zaman bırakın mesleğimi, hayatım olumsuz yönde değişirdi. Bunu insan düşünüyor. Yani bu saldırının sadece fiziksel hasarı yok, ciddi anlamda psikolojik boyutu var. Açıkçası, 'bu kadar risk altında bu mesleği yapmaya değer mi, bu kadar risk altında çalışmaya değer mi' diye sorguluyorum." açıklamasını yaptı.

"TEDBİR ALINMALI"

Bu tip olayların tekrar yaşanmaması için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen İskender, bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için yapılabilecek en temel şeyin hastaneye giriş çıkışlarının kontrol edilmesi olduğunu belirtti.

"O hastanın elinde bıçak olmasaydı, böyle bir şey yaşanmazdı." diyen asistan doktor İskender, "Daha az hasarla kurtulabilirdim ama hasta çok rahat şekilde hastaneye bıçakla, kesici delici aletle girebiliyor. Bunun dışında sağlık kuruluşlarında herhangi bir taşkınlık yapan, sağlıkçıya şiddet uygulayan hastalarla ilgili e-Nabız gibi ortak bir sisteme uyarı konulabilir." ifadelerini kullandı.