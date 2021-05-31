Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki sürücü Olcay Tokat’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Olcay Tokat ve arkadaşı Fatma Ş. motosikletin üzerinden karşı şeride fırlayarak metrelerce sürüklendi.

Yolda hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler Tokat’ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, Fatma Ş.’ye ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye doğru yola çıktı. Ağır yaralı Fatma Ş. hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yol bir süre trafiğe kapanırken motosiklet otoparka çekildi.