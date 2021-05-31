Diyarbakır'da kız meselesi yüzünden çatışma çıktı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 871. sokakta gerçekleşti. Çatışmaya girenlerin akraba olduğu öğrenildi, sözlü başlayan kavga silahların patlamasıyla son buldu. Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan biri öldü
Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumu ağırdı. Az önce gelen haberde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Baba ve iki oğlu vuruldu
Hastanede tedavisi devam edenlerin baba ve 2 oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da 'ihbar ettin' mevzusu kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında iddiaya göre 'ihbar ettin' meselesi sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da akrabaların kız kavgası ölümle son buldu
Diyarbakır'da akraba olduğu öğrenilen 2 grup kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Sözlü kavga silahlı çatışmaya dönüşünce kan aktı. 4 kişinin vurulduğu olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da kız meselesi yüzünden çatışma çıktı. Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 871. sokakta gerçekleşti. Çatışmaya girenlerin akraba olduğu öğrenildi, sözlü başlayan kavga silahların patlamasıyla son buldu. Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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