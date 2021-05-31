Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükbelen Mahallesi'nde geçen yıl 23 Haziran'da yaşanan sel felaketi yaşandı. Bu olaydan neredeyse tam bir yıl geçti ve yine benzer bir afet meydana geldi. Dağdan gelen sular, mahallede taşkına sebep oldu. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipler sevk edildi. Ekipler çalışma başlatırken selde 17 evin zarar gördüğü belirlendi.

"AZALTILAN SU KANALLARI SELE SEBEP OLUYOR"

Mahallede incelemelerde bulunan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin “Büyükbelen’de bir yıl olamadan yine bir sel felaketi yaşadık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. 2019-2020 yılında Orman İşletmenin dağda yaptığı yol çalışması sırasında iptal edilen su kanalları, su yatakları var. Buradaki su yataklarının sayısı azaltılmış ve şiddetli yağışlarda bu su yatakları suyu kaldıramıyor ve sele neden oluyor. Orman İşletme bir an önce dağda azaltmış olduğu su yataklarına çözüm bulmalı. Biz Saruhanlı Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Büyükbelenli hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.



Bakan Soylu geçtiğimiz yıl Giresun’da yaşanan afetin maliyetini 2.2 milyar TL olarak açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da geçtiğimiz yıl 22 Ağustos tarihinde Dereli başta olmak üzere bir çok noktada yaşanan sel afetinin maliyeti ile ilgili olarak “332 milyon 415 bin TL ödenek ve nakdi yardım aktardık; 1 milyar 879 milyonluk, afet kapsamında yatırım planlıyoruz. Yani 2.2 milyar TL’lik maddi maliyet. Sadece Giresun ilindeki bir afet için.. Bu maliyetle, hem insan maliyetiyle hem maddi maliyetle tekrar karşılaşmamamız lazım” dedi.

Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış taşkınlara neden oldu, Sivas-Malatya karayolu bir süre araç ulaşımına kapandı.