Yurt genelinde geçen hafta etkili olan sıcaklıklar yerini Haziran ayının ilk gününde serin ve sağanak yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran 2021 hava durumu değerlendirmesine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara Bölgesindeki illerde öğle saatlerine kadar, öğleden sonra ise Karadeniz sahil kesiminde etkisini göstermesi öngörülüyor.
İSTANBUL DAHİL 27 İLE SARI KOD UYARISI
MGM, 27 il için 'sarı kod' uyarısında bulundu. Sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği illerde fırtına ve dolu için de dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Sarı kod uyarısı verilen iller Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce oldu.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.