Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde geçen hafta etkili olan sıcaklıklar yerini Haziran ayının ilk gününde serin ve sağanak yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Haziran 2021 hava durumu değerlendirmesine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara Bölgesindeki illerde öğle saatlerine kadar, öğleden sonra ise Karadeniz sahil kesiminde etkisini göstermesi öngörülüyor.

İSTANBUL DAHİL 27 İLE SARI KOD UYARISI

MGM, 27 il için 'sarı kod' uyarısında bulundu. Sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği illerde fırtına ve dolu için de dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Sarı kod uyarısı verilen iller Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce oldu.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.