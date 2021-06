Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de yol kenarına atılan ve çevreye zehirli gaz yaydığı öne sürülen kimyasal atık için itfaiye ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Yol önlem olarak araç ve yaya trafiğine kapatılırken maddenin 3 gün önce bir kamyondan döküldüğü, kokusunun yeni yayılmaya başladığı iddia edildi.

Maddeden duman çıktığı görülürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor.

'NEFES ALAMIYORUZ'

Her sabah maddenin döküldüğü yolu kullandığını söyleyen bir vatandaş, "Her sabah burası bu şekilde. Nefes alamıyoruz. Şu an keskin bir koku var. Kimin attığı neden attığını bilmiyorum. Burada şantiyeler görevliler var onlar görebilirler" dedi.

Öte yandan konuya ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

