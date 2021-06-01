Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay Devrek ilçesi Yeşilöz köyünde yaşandı. Ormanlık alanda ava çıkan avcılar, bir karacayı avladı. Öldürülen hayvanın 10 gün önce dünyaya gelen yavrusu ise bir başına kaldı. Yağan yağmur altında ıslanan yavruya, annelik duygusu ile bir sokak köpeği sahip çıktı. Köpek, yavruyu ensesinden tutarak yakınlardaki bir evin bahçesine taşıdı. Ardından da hayvanı kurutmaya çalıştı. Bunu fark eden vatandaşlar, Doğu Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yavru karacayı alarak Çanakçılar Hayvanat Bahçesine teslim etti. Hayvanat bahçesi yetkilileri karacanın annesi olmadığı için keçi sütüyle beslemeye başladı. Karaca, büyüdükten sonra tekrar doğaya salınacak.

Yavru karacaya jandarma şefkati Samsun’da annesini kaybeden yavru karaca jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Ormanda annesini kaybeden yavru karaca keçi besiciliği yapan aileye teslim edildi Bartın’da dere yatağında bulunan yavru karaca, beslenmesi için keçi besiciliği yapan bir ailede koruma altına alındı.