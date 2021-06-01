Mersin'de 2 küçük kardeşin oyunu birinin ölümü ile son buldu. Tarsus'un Bağlar Mahallesi'nde, oyun oynarken dengelerini kaybettikleri öğrenilen Sedanur (12) ve Nisanur Turgut (13) kardeşler sulama kanalına düştü. Olayı fark eden mahalle sakinleri anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 2 kardeşi kanaldan çıkardı
İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkartılan Sedanur ve Nisanur kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Küçük kardeş hastanede öldü
Tedaviye alınan kardeşlerden küçüğü Sedanur Turgut'un durumunun ağır olduğu bildirilmişti, az önce kahreden haber gedi. Küçük Sedanur tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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