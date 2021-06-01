Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim kaza Antakya-İskenderun kara yolunda meydana geldi. Seyir hâlinde olan askeri bir araç, Hatay Havalimanı Kavşağı'nda Ahmet Tümkaya idaresindeki otomobil ve Altan Türk yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı kuruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inelemede hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Duru Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Altan Türk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlker Aksum kaza yaptı, aracı hurdaya döndü Ünlü oyuncu İlker Aksum, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan araç adeta hurdaya dönerken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yaptı, sürücüye tamponla saldırdı Elâzığ'da trajikomik bir olay yaşandı. Bir kişi, trafik kazası sonrası karşı taraftakilere tampon parçası ile saldırdı.