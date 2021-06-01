Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar'ın Yeşikent Mahallesi'nde oturan bir kişi, akşam 19.00 sularında bozulan televizyonunu tamirciye götürdü. Şahıs, dükkânın içinde husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. Sinirlerine hâkim olamayan şahıs, elindeki televizyonu hasmının kafasına fırlattı. Ardından kavga çıktı. Televiyzonu tamire getiren adamın yakınları da olayı duyunca ellerinde bıçak ve satırlarla dükkâna koştu. Sokağa taşan kavgayı, polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı. Hasaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yaşanılanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akrabaların kız kavgası ölümle son buldu Diyarbakır'da akraba olduğu öğrenilen 2 grup kız meselesi yüzünden birbirine girdi. Sözlü kavga silahlı çatışmaya dönüşünce kan aktı. 4 kişinin vurulduğu olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

'Düşmanımla fotoğraf çektirdin' kavgasında kan aktı Denizli’de arkadaşlarının düşman olarak gördüğü kişiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan genç, bıçaklı saldırıya uğradı. 3 kişinin yaralandığı olayda, genci korumaya çalışırken arada kalan arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Oda kavgası yüzünden kardeş katili oldu Manisa'da iki kardeşin oda seçimi yüzünden çıkan tartışması kanlı bitti. Kardeşlerden biri çatı katından aldığı av tüfeğiyle diğerini vurarak öldürdü.