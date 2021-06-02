Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Yatağan İlçesi Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

Örümceğin halk arasında “Et yiyen örümcek” olarak bilinen Sarıkız Örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele ve fare ile beslenen örümcek mahallede korkuyla karışık heyecana neden oldu.

1 METRE ZIPLAYABİLİYOR

Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürüttüyor.

Etle beslenen etçil örümcek yerden yaklaşık 1 metre kadar yukarı zıplayabiliyor.

Isıya duyarlı hareket ettiği öğrenilen bu türün, insandan kaçmak yerine direkt ısırmak için insanların üzerine geldiği belirtildi.

Konya'da 'et yiyen örümcek' tedirginliği sürüyor Konya'nın Yunak ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin sıkça görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Uzmandan 'et yiyen örümcek' paylaşımlarıyla ilgili açıklama Son zamanlarda sosyal medyada fazlasıyla yer alan 'et yiyen örümcek' haberleriyle ilgili açıklama geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 'et yiyen örümcek' olarak tanıtılan ve kamuoyunda endişe oluşmasına neden olan 'böğü'lerin insanlar için tehlike arz etmediğini bildirdi.