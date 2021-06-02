Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre seyir hâlinde olan aracın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Ardından kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki medikal dükkânından içeri daldı. Aracı son anda fark eden iş yeri sahibi, canını zor kurtardı. Kısa süreli şok yaşayan şahıs, kendine gelir gelmez polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücü ile yaralanan eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla dükkândan çıkarıldı.

Hatay'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Hatay'da biri askeri olmak üzere 3 araç birbirine girdi. Feci kazadan biri çocuk olmak üzere 2 kişi can verdi.

Yeni otomobilleriyle ilk kazalarını yaptılar Gaziantep'te yeni alındığı öğrenilen bir otomobil, önündeki tıra arkadan çarptı. Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 10'dan fazla araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makas atarken kontrolden çıkan tırın yan dönmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı. Yolcu otobüsü ve başka tırlar da olmak üzere 10'dan fazla araç birbirine girdi. İstanbul istikameti trafiğe kapandı.