Şanlıurfa’nın en çok turist çeken tarihi mekanlarından Balıklıgöl’de enteresan bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir adam, elbiseleriyle birlikte suya dalıp balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan adamı uzun süre ikna etmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR ÇIKSIN DİYE UZUN UĞRAŞ VERDİ
Cep telefonları kameralarına da yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen adamın etrafa bağırdığı gözlendi. Suya ne amaçla girdiği hakkında herhangi bir bilgi edinilemedi. Şahıs vatandaşların uzun süren ikna uğraşlarından sonra gölden çıktı.
Balıklıgöl’e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa’da bulunan tarihi Balıklıgöl’e düşen genç kız boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Balıklıgöl turist akınına uğradı Şanlıurfa’nın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.
Balıklıgöl'den adam çıktı!
Şanlıurfa Balıklıgöl'de eşi benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı. Bir kişi herkesin gözleri önünde göle girip balıklarla birlikte yüzdü...
Şanlıurfa’nın en çok turist çeken tarihi mekanlarından Balıklıgöl’de enteresan bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir adam, elbiseleriyle birlikte suya dalıp balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan adamı uzun süre ikna etmeye çalıştı.
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