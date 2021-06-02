Görüntüler Kahramanmaraş'tan geldi, bir apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı sarkan adam düşmek üzereyken kurtarıldı. Olay, Tekerek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 3. katındaki dairenin penceresinden aşağıya doğru sarktı.
Paniğe kapılan vatandaşlar aşağıda battaniye açtı
Pencereden sarkan adamı gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Yüreklerin ağza geldiği bu manzara karşısında mahalle sakinleri çareyi aşağıya battaniye açmakla buldu. Sarkan şahıs ise düşmek üzereyken evdeki yakınları tarafından kollarından yakalanarak içeri çekildi. O anlara şahit olan vatandaşlar derin bir nefes aldı.
O anlar kamerala saniye saniye yansıdı
Adamın kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın pencereden içeriye alınması yer alırken aşağıda bekleyen vatandaşların yaşadığı panik de kaydedildi.
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Pencereden sarkan adam son anda kurtarıldı
Yürekleri ağza getiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. 3. kattaki evinin penceresinden sarkan adam ölümden son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
Görüntüler Kahramanmaraş'tan geldi, bir apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı sarkan adam düşmek üzereyken kurtarıldı. Olay, Tekerek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 3. katındaki dairenin penceresinden aşağıya doğru sarktı.
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