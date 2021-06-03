Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul için en büyük tehlike olan deprem riski hakkında hâlâ hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Göksu “Deprem konusunda bırakın yeni bir yatırım yapmayı, AK Parti dönemindeki deprem bütçesini bile 6 kat küçülttüklerini daha önce ifade etmiştik. Sayın Başkan seçimden önce en çok deprem konusunda konuştuğu hâlde, bugün depreme hazırlık ya da kentsel dönüşüm konusu sorulduğunda hemen sorumluluğu başka kurumlara atıyor. “Kentsel dönüşüme halkımız engel oldu” diyerek yeni bir yalana sarılıyorlar. İBB tarafından ortaya konulan elle tutulur tek bir dönüşüm projesi yok. Kentsel dönüşüme İBB ve CHP engel oluyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na protestoda arbede! KİPTAŞ’ın Eyüpsultan’da gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesine bölgedeki bir parkın da dahil edileceğini öne süren mahalle sakinlerinin protestosu sırasında bir kadın yaralandı