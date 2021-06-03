Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle öğrencilerini ağırlayamayan yurtlar, yurt dışından ülkeye gelenlere ev sahipliği yaptı. Mart 2020'den bu yana mutasyonlu virüs tehlikesi bulunan ülkelerden hava yoluyla İstanbul'a gelen vatandaşlar ve yabancılar, virüs temaslı yolcular, havalimanında yapılan kontrollerde testi pozitif çıkanlar ile karantina kurallarını ihlal edenler 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda izole bir şekilde barındırılan yerli ve yabancı misafirlere günde 3 öğün yemek, 2 öğün de çay ikramı yapılıyor. Tüm imkânların ücretsiz olarak sunulduğu misafirlere internet hizmeti de veriliyor. Yurda girişte havlu, terlik, diş macunu, şampuan gibi ürünlerden oluşan ücretsiz temizlik kiti hediye edilen misafirler, odalarda da tek kalıyor. Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, Sadabat Öğrenci Yurdu, Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Öğrenci Yurdu ile bir süreliğine İyi Maya Öğrenci Yurdu karantina merkezi olarak hizmet verdi.

Pandemi sürecinde İstanbul'daki bu yurtlarda Mart 2020'den bugüne kadar 17 bin misafir ağırlandı. 1.104 odası ve toplam 4 bin 104 kişilik kapasitesi bulunan Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, izolasyon sürecinde İstanbul'da en çok misafir ağırlayan karantina merkezi oldu. Salgının başından bu yana yurtta kalan 11 bin 574 kişinin 7 bin 967'sini testi pozitif çıkanlar ve karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 607'sini temaslılar oluşturdu. Görevlilerin yanı sıra, Emniyet mensupları, sağlık personeli, Kızılay ve AFAD ekiplerinin birlikte çalıştığı yurtta, 24 saat doktor bulunuyor. Birçok ülke bu hizmetleri para karşılığında yaparken, Türkiye, hiçbir ücret almadan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek örnek oldu. Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Onuralp Dinç, görevlilerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Dinç "Devletimiz yurtlardaki konforu ücretsiz bir şekilde sağladı. Temennim o ki, yolun sonuna geldik. Tüm dünya bu salgını yenecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Aşılılara da 14 gün karantina şartı Sağlık Bakanlığı, iki doz aşıyı yaptıranların da temaslı olması hâlinde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.