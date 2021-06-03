Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Marinada yaşanan olayda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi.

Yemeğin ardından restoran çıkışında kocası tarafından bir anda saldırıya uğrayan kadın, yumruk darbeleri ile düşerek baygınlık geçirdi.

VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi.

Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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