Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grubun mahkemede karşı karşıya gelmesi üzerine ortalık gerildi. Mahkeme kararıyla gruplardan birine mensup bir şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi fitili ateşleyen son nokta oldu. Mahkeme çıkışı ortalık adeta savaş alanına döndü.

TAŞ, SOPA, ŞİŞE, YUMRULAR...

Aralarında tartışma çıkan grup daha sonra taş, sopa, şişe, ve yumruklarla birbirine girdi. Savaş alanına dönen sokaktaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Biber gazlarıyla müdahale edilen grup güçlükle ayrılırken, taraflardan 10 kişi gözaltına alındı. Kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başladı.

Sokak ortasında eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis Samsun’da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan koca yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Darp edilen kadın, "İstediğimiz gibi sonuç çıktı" açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.