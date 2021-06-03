Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türklerin 4. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'ya geldiği biliniyor. Batı Hunları'nın doğu bölümünün başlattığı bu sürecin Erzurum'da başladığı da bilinen başka bir gerçeklik. Söz konusu döneme ait bilgiler henüz tam manasıyla çözülmüş değil. Fakat Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, bu döneme ışık tutacak ve Türklerin Anadolu'ya girişi konusunda yeni bilgilerin önüne açacak bir eser bulundu.

3 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT



İlçeye bağlı Ormanlı Mahallesi'nde yaşan bir kişinin bildirmesi üzerine Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, bölgeye giderek incelemede bulunması sonucu yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, Türklerin Anadolu'ya ilk gelişlerine ışık tutan taş heykel bulundu.

İncelemenin ardından mahallede bulunan taş heykel, Erzurum Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, AA muhabirine, taş heykelin benzerini daha önce yine Şenkaya ilçesinde bulduklarını ve bu eserlerin Türk tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Heykelin bulunduğu arazide inceleme yaptıklarını, bu çalışmanın sonucunda bölgede benzer heykellerden daha çok olduğunu anladıklarını ifade eden Günaşdı, bu heykelleri hem Anadolu tarihi hem de Türklerin buraya gelişi açısından değerli bulduklarını belirtti.

ANADOLU'DAKİ TÜRK TARİHİNİN BELGELERİ NİTELİĞİNDE"



Heykellerin aynı zamanda Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve özellikle İran’ın kuzey batı kesimi ile bağlantı kurulmasını da sağladığını dile getiren Günaşdı, şöyle devam etti:

"Türkler, Orta Asya’dan Anadolu'ya kültürleriyle Milattan önce 4 ve 3. binli yıllardan itibaren giriş yapmaya başlamışlar. Bu heykeller de aslında Anadolu'daki Türk tarihinin belgeleri niteliğinde. Bu heykeli incelediğimizde orada ilk bulunan heykele çok benziyor. Yüz hatları belli. Kolları aşağı durur vaziyette ve bir birine bağlı şekilde. Hemen kolların altında kemer kısma ve üstünde kama olduğunu düşündüğümüz motifin heykelde yer aldığını gördük. Bu heykelin bir örneğini de Horasan’da bulmuştuk."

Bu heykellerin, Türk tarihi açısından önemine vurgu yapan Günaşdı, "Türk tarihi açısından 1071 çok çok önemli. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile Türklerin Anadolu'yu yurt edindiğini biliyoruz ancak Türkler Anadolu'da 1071'den çok daha önce varlar. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Şenkaya'da bulduğumuz bu heykellerdir." dedi.

"ANADOLU'DAKİ TÜRK TARİHİ ÇOK DAHA ESKİ DÖNEMLERE DAYANIYOR"

"1071 gömleği aslında bize dar geliyor. Bu Batılılar tarafından bize giydirilmiş bir gömlek. Bunu artık üzerimizden çıkarmamız gerekiyor." diyen Günaşdı, çünkü Türk tarihinin Anadolu'da milattan önce 4. binden itibaren başladığını rahatlıkla ifade edebildiklerini söyledi.

Günaştı, Şenkaya'da kaya panoları da bulunduğunu ifade ederek, "Ardahan ve Kars bölgesinde, Erzurum’un Karayazı ilçesindeki Cunni Mağarası'ndaki damgalar, bize Anadolu’daki Türk tarihinin çok daha eski dönemlere tarihlendiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

BİLİMSEL KAZI BAŞLATILACAK

Heykellerin bulunduğu bölgede bilimsel kazı yapılacağını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, şunları kaydetti:

"Şenkaya’daki bulunan heykeller çok önemli ama bunların bulunduğu yerin biz kurgan (mezar) alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu kurgan alanında yapılacak kazıların çok önemli olduğunu, burada çok daha farklı malzemelerin çıkabileceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda Erzurum Müze Müdürlüğü ile burada bilimsel kazılar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."